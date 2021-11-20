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    Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

    Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, “Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.
    • DHA
    • 20.11.2021 - 17:46
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    Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervlerine ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Rezervuar testi çalışmalarına yönelik açıklamalar yapan Bakan Dönmez, Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin, 28 Temmuz'da başarıyla tamamlandığına dikkat çekti.

    “2023 HEDEFİMİZ AÇIK VE NET”

    Dönmez, test çalışmalarına ilişkin çekilen videoyu da paylaşımına ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

    "28 Temmuz 2021. Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021. Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

    Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz VİDEO

    Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz #1

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