- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz
Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz
Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, “Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.
- DHA
- 20.11.2021 - 17:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervlerine ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Rezervuar testi çalışmalarına yönelik açıklamalar yapan Bakan Dönmez, Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin, 28 Temmuz'da başarıyla tamamlandığına dikkat çekti.
“2023 HEDEFİMİZ AÇIK VE NET”
Dönmez, test çalışmalarına ilişkin çekilen videoyu da paylaşımına ekleyerek şu ifadeleri kullandı:
"28 Temmuz 2021. Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021. Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."
Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz VİDEO