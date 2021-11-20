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Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, “Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.