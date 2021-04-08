Fatih Dönmez: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondaja başladığını duyurdu.

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusuna ulaştığını bildirdi.

"SONDAJ BAŞLADI, İNŞALLAH YENİ MÜJDELERE"

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere." dedi.