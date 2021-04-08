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- Fatih Dönmez: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondaja başladı
Fatih Dönmez: Karadeniz'in Fatih'i yeni sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondaja başladığını duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 08.04.2021 - 18:05
- Güncelleme : 08.04.2021 - 18:24
Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusuna ulaştığını bildirdi.
"SONDAJ BAŞLADI, İNŞALLAH YENİ MÜJDELERE"
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere." dedi.