Karadeniz gazı, Türkiye'nin 35 yıllık ihtiyacını karşılayacak

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Türkiye tarihi bir gün daha yaşıyor.

Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımlar bugün meyvesini veriyor.

Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin karaya taşınıyor.

Karadeniz gazı, Filyos Limanı'nda düzenlenen Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni’nde karaya çıkarılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmasında ilk faz üretimine değindi.

Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla birlikteyiz. Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi.



Türkiye’nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.



Geldiğimiz noktada her türlü zorluğu, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.



İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.