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    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektrik vardı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin kesilen elektrik faturasıyla ilgili açıklamada bulundu.
    • 24.04.2022 - 21:48
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    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektrik vardı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çukurambar'daki evinin 3 aylık toplamda bin 30 TL olan faturasını ödemediği için elektriksiz kaldı.

    Bunun üzerine çareyi tüplü ışık kullanmakta bulan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada art arda paylaşımlar yaparak, elektriği olmayan evlere ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

    Elektriği kesik denilen evin sigorta kutusunun kapağı açık unutulmuştu

    Kılıçdaroğlu, elektriği kesik olduğu söylenen Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir evi ziyaret etmiş, ev sahibinin maddi imkansızlıklardan dolayı faturayı ödemeyediği belirtilmişti. Ancak fotoğraflarda evdeki sigorta kutusunun açık olduğu görüldü.

    Bunun üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerçeği ortaya çıkardı.

    Bakan Dönmez, evde elektriğin kesik olmadığını açıkladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucu elektriğin o gün olduğunu söyledi.

    Bakan Dönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?

    Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir."

    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu nun gittiği evde elektrik vardı #1

    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu nun gittiği evde elektrik vardı #2

    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu nun gittiği evde elektrik vardı #3


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