Petrol
107.16
-1.08%
Euro
15.96
0.04%
Dolar
14.74
0.26%
Altın
917.54
-0.54%
Borsa
2547
-0.37%
Bitcoin
598.771
-3.93%
BTXN Coin
29.09
-0.34%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır'' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 14:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evinin 3 aylık toplamda bin 30 TL olan faturasını ödemediği için elektriksiz kaldı.

    Bunun üzerine çareyi tüplü ışık kullanmakta bulan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada art arda paylaşımlar yaptı.

    Eşiyle bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanlar aradılar konuştum, sağ olsunlar. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu, bunu yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

    "Bu manipülasyondur, çarpıtmadır"

    Bu paylaşımlar üzerine bir tepki de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

    Türkiye'de bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğu, bu rakamın toplam abone içinde yüzde 0.6 olduğunu belirten Bakan Dönmez, ''Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır'' şeklinde aktardı.

    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur #1

    Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur #2


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    KIYAMDER'den Yetim Köyü Belgeseli
    Gündem

    KIYAMDER'den Yetim Köyü Belgeseli

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü belli oldu mu?
    Voleybol

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü belli oldu mu?

    Görüş Bildir