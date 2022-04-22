Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evinin 3 aylık toplamda bin 30 TL olan faturasını ödemediği için elektriksiz kaldı.

Bunun üzerine çareyi tüplü ışık kullanmakta bulan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada art arda paylaşımlar yaptı.

Eşiyle bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanlar aradılar konuştum, sağ olsunlar. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu, bunu yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

"Bu manipülasyondur, çarpıtmadır"

Bu paylaşımlar üzerine bir tepki de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

Türkiye'de bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğu, bu rakamın toplam abone içinde yüzde 0.6 olduğunu belirten Bakan Dönmez, ''Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır'' şeklinde aktardı.