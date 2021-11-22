Bakan Fatih Dönmez, 5 yıldır hayatta olan uygulamayla elektrikte toplam 6 milyar liralık tasarruf gerçekleştiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede konuşma yapan Bakan Fatih Dönmez, kış saati uygulamasına değindi.

2016 yılında hayata geçirilen uygulamaya ilişkin bilgi veren Bakan Dönmez, bugüne kadar elektrikte 6,82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıkladı.

6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Dönmez, bu tasarrufun parasal karşılığının 6 milyar lira olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"26 Mart 2019'da Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi.

Fatih Dönmez 'kış saati' uygulamasıyla ilgili konuştu ViDEO



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