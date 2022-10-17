Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da maden ocağındaki yangının sönmek üzere olduğunu söyledi.

Bartın'da geçtiğimiz cuma akşamı yaşanan maden patlaması, Türkiye'yi derinden sarstı.

Olay yerinde saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 41 işçinin vefat haberi yürekleri dağladı.

Facianın üzerinden günler geçerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, olay yerinden son durumu bildirdi.

Fatih Dönmez, madendeki yangının sönmek üzere olduğunu ifade etti.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

"18 saat içerisinde arama-kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdık. Malesef 41 kardeşimizi şehit verdik. Yaralılarımıza gelecek olursak, Bartın Devlet Hastanesi'nde bir yaralımız var durumu iyiye gidiyor. İstanbul'da 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanımız tarafından takip edildi. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de aktarmıştım. Grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Bugün itibarıyla da uzman arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin halen devam ettiğini görüyoruz.

"Yangın, büyük oranda kontrol altına alındı"

İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı, havayla temasını kesmek için iki baraj kapısı inşa edildi. Giderek sönümlenmek üzere yangın. Sürece de teknik ekiplerimiz devam ediyor. Maden faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur.

Fatih Dönmez Bartın'dan son durumu paylaştı VİDEO



"Olayın aydınlatılabilmesi için her türlü yardım istisnasız yapılacaktır"

Yine devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Yine zaman zaman başka olaylarda olduğu gibi güvenilir doğru bilgi ve belgeye dayanmayan birtakım değerlendirmeleri görüyoruz, bunlar sürece de malesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek isterim.

Değerlendirmeleri zaman zaman TTK'nın web sitesinden zaman zaman da kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulu'na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafımca bir bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibarıyla da definlerini tamamlamış olduk.

Tüm bakanlarımız, ilgili kurumlarımızın yetkilileri ile birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

"Şehit aileleri bize emanettir"

Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü buraya intikali ile şehit ailelerine yönelik talimatları olmuştu. İlk etapta da valiliğimiz, şehit ailelerine yardımlara başlamıştır. Bugün itibarıyla da Türkiye Taşkömürü Kurumu ilk ödemelere başlanacaktır. Şehit aileleri bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurum tarafından sağlanacaktır.

Bu arada tabi yöre halkımıza, milletimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu zor anlarımızda bize duaları ile destek oldular. Bizi yalnız bırakmadılar teşekkür ediyoruz. Yine sayın Cumhurbaşkanımız olayın ilk anından itibaren anbean takip etti, desteğini esirgemedi kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Meclis Başkanımız bizzat geldiler. Yine bir çok siyasi parti lideri gelerek, arayarak ya da açıklama yaparak acımızı paylaştı teşekkürlerimi sunuyorum. Milletvekillerimiz sahadaydı onlara teşekkür ediyorum.

"Son temennimiz Cenabı Hak bize bir daha bu ve benzeri acıları yaşatmamasıdır"

Yine bugün burada birlikte olduğumuz Bartın Milletvekilimiz Yılmaz bey, grup başkanvekilimiz sürecin başından beri burada bizimle oldu teşekkür ediyorum. Vali hanıma özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz her türlü desteği bizzat kendisi ve ekibi ile birlikte katkı koydu kendisine teşekkür ediyorum. Son temennimiz Cenabı Hak bize bir daha bu ve benzeri acıları yaşatmamasıdır. Bir teşekkürü de siz değerli basın mensuplarına yapmak istiyorum. Konunun kamuoyu tarafından yeterince takip edilmesi için burada gece gündüz çalıştınız sizlere de teşekkür ediyorum.

