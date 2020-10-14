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    Fatih Dönmez: Oruç Reis, faaliyet göstereceği bölgeye vardı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görev bölgesine dönen geminin ilk sismik okumaları almaya başlayacağını söyledi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 10:33
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    Fatih Dönmez: Oruç Reis, faaliyet göstereceği bölgeye vardı

    Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yeniden görev yapacağı alana ulaştı.

    Konuyla ilgili açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

    Bakan Dönmez, "Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı." dedi.

    İLK SİSMİK OKUMALAR ALINACAK

    Testlerin dün başladığını belirten Dönmez, "Bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

    Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkina ABD'den gelen "hesaplanmış provokasyon" ifadesine tepki göstermişti.

    ABD'YE ORUÇ REİS TEPKİSİ

    Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesinin ciddi bir tutarsızlık olduğuna dikkat çekmişti.

    MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntüler paylaştı ViDEO



    YUNANİSTAN VE GKRY GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR

    Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Sevilla Haritası üzerinden deniz yetki alanlarına dair maksimalist iddialar ortaya koyuyor.

    Türkiye, Doğu Akdeniz'de çözüm için masayı işaret ederken, Yunan-GKRY ikilisi gerginliği artırma yolunu tercih ediyor.

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