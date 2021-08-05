Fatih Dönmez: Santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil

Fatih Dönmez: Santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'daki termik santralin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'da yangından zarar gören termik santralle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uçaklarla ve helikopterlerle soğutma işleminin devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, santrali tehdit eden herhangi bir durumun olmadığını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Fatih Dönmez, santralin ana ünitesinde ciddi bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

"İLK İNCELEMELERDE CİDDİ BİR SORUN YOK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"İlk incelemeler santraldeki ana ünitelerde ciddi bir sorun olmadığı yönünde. Şu anda santral işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor. Uçaklarla, helikopterlerle bölgede devam eden yangına dönük soğutma çalışmaları yoğun şekilde yapılmış oldu. Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil.

Fatih Dönmez: Santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil



"STANDARTLARA AYKIRI EMİSYON TESPİT EDİLMEDİ"

Tesiste standartlara aykırı emisyon tespit edilmedi. Yangının başlangıcından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip etti. Önümüzdeki saatlerde yeni bir gelişme olursa paylaşacağız."