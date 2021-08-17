Fatih Dönmez: Selden zarar gören köylerin tamamına elektrik verdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibarıyla elektrik verdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sel bölgelerindeki enerji çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kastamonu'nun tamamına bugün itibarıyla elektrik verildiğini aktaran Bakan Dönmez, şunları söyledi:

SİNOP'TA ENERJİLENDİRME DEVAM EDİYOR

"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibarıyla elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."