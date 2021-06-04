Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 135 milyar metreküplük yeni keşfin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, yeni keşifler için çalışmalar olacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıkladı.

Yeni keşifle beraber toplam doğalgaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

''YENİ KEŞİFLER İÇİN ROTA OLUŞTURULUYOR''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından “Enerjide Yeni Müjde” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah’a hamd olsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor” ifadelerine yer verdi.

Fatih Dönmez: Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor VİDEO