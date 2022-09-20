Fatih Dönmez: Son keşiflerle birlikte yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Son keşiflerle yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sabah saatlerinde Filyos Liman inşaatından helikopterle, Bartın Limanı'na geldi.

Bartın Valiliği'ne geçen Bakan Dönmez, sektör temsilcileri ile Enerji Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bartın Belediyesi ve AK Parti’yi ziyaret eden Dönmez, daha sonra Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 380 kilowat trafo merkezinin açılışını yaptı.

Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine geçen Bakan Dönmez'e burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın eşlik etti.

"Burayı bin yılda bitiremezsiniz"

Son dönemlerde kömür aleyhine birtakım planların ve programların yapıldığını söyleyen Bakan Fatih Dönmez, "Başta batılı ülkeler olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele anlamında. Eyvallah, tabii ki bu atmosfer bu hava insanlığın ortak değeri. Korumamız gerekiyorsa birlikte de koruyacağız. Ama bugün hepsi kömür peşinde. Ne oldu da hepsi kömür peşinde. Gaz olmayınca hepsi kömüre yöneldi. Kömür fiyatları aldı başını gitti. Bugüne kadar gazı konuşuyoruz ama kömürde de anormal yükselme oldu. Türkiye kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden birisi, Son keşiflerle birlikte yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var. Linyit ve taşkömürü. Bunun 1,5 milyar tonu bu havzada taşkömürü ve son derece kaliteli kömürden bahsediyoruz. Ama yıllık üretimimiz 1 milyon ila 1,5 milyon ton arasında değişiyor. Bu şekilde baktığımızda burayı bin yılda bitiremezsiniz."





"Üretim artışı hedefimiz var"

Kömür maden ocaklarında mekanizasyona geçmek istediklerini belirten Bakan Dönmez konuşmasına şöyle devam etti:

"Amasra müessesemizde 712 çalışanımız var. 500 civarında yer üstünde. 80'i yer üstünde. Memurlarımızla birlikte 712 çalışanımız var. Diğer müesseselerle birlikte TTK toplam çalışan sayısı 6 bini yer altında olmak üzere 8 bin 600 çalışanımız var. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Üretim artışı hedefimiz var. Mekanizeye geçmemiz lazım. Üretim artışını sağlayacağız, hem de iş kazalarını daha da azaltmış olacağız. Ne kadar mekanize olursak size de faydası var. Beden gücünü daha az kullanmış olacağız."





"2023'ün ilk çeyreğinde sizlerle buluşturacağız"

Kömürün yanına bir başka enerji kaynağını daha eklediklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp, Filyos açıklarında 405 milyar metreküp ile toplam 540 milyar metreküp olarak doğalgaz rezervimizi açıklamıştık. İnşallah 2023'ün ilk çeyreğinde sizlerle buluşturmak istiyoruz. Kömüre devam mı, elbette devam edeceğiz. Çünkü oradan çıkacak gaz Türkiye'nin toplam ihtiyacını karşılamaktan şu an için uzak. Konutların gazının tamamını karşılayabilir durumda 25 yıl süreli. Yeni keşifler olursa o da artacak. Yine kömürün vazgeçilmez olduğu bazı endüstriyel sanayi üretim tesisleri var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Fatih Dönmez’e işçiler tarafından madenci feneri hediye edildi.