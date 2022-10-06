Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TANAP'ın kapasitesini 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkarma kararı alındığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katıldı.

Dönmez, burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgenin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduklarını söyledi.

"TANAP’ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı"

Dönmez, “Hidrokarbon alanında katettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı iş birliği projesinin, yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla mevcut ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum.

Hedefimiz, sağlam temellere dayanan, öngörülebilir ve uygulanabilir, rasyonel bir yol haritası ortaya koymak. Ve bu vizyonumuz doğrultusunda, başta yenilenebilir enerji olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TANAP’ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Fatih Dönmez: TANAP'ın kapasitesi iki katına çıktı VİDEO



"Türk devletleri büyük bir güce ve potansiyele sahip"

Türk devletlerinin enerji altyapılarında entegrasyonu için iş birliğine açık olduklarının altını çizen Dönmez, “Türk devletleri hem kaynak hem de bu kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve dünya pazarlarına ulaştırılmasında büyük bir güce ve potansiyele sahip. Bu alanda daha fazla iş birliği yaparak hem ülkelerimizin hem de bölgemizin refahına ve huzuruna daha fazla katkı sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Dönmez “Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz. Yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız.” dedi.