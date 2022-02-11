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    Fatih Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektörü toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Temel sorun elektrik üretim maliyetleri." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 16:35
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    Fatih Dönmez: Temel sorun elektrik üretim maliyetleri

    Elektrik faturalarına yeni düzenleme beklentisi kamuoyunda artarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerini topladı.

    Bakan Dönmez toplantı sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

    "Yapılması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde paylaştık. İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaştık. Halktan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar TL. 100 TL'lik elektrik maliyetinin 50 TL'sini devlet ödüyor."

    Ayrıntılar gelecek...


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