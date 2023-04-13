Fatih Dönmez, Togg'a binmek isteyen Eskişehirli teyzeyi kırmadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Togg'a binmek isteyen yaşlı kadının talebini geri çevirmedi. Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca kadını bindirdi ve onunla bir süre yolculuk etti.

AA

Partisinin seçim çalışması için Eskişehir’e Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Emek Mahallesi'nde esnafı gezdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, Togg'a binmek isteyen mahalle sakini Gülistan Avcı'yı kırmadı.

Eskişehirli teyze Togg'da keyif sürdü

Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca Avcı'yı bindirdi ve onunla bir süre yolculuk etti.

Yaşadığı mutluluğu anlatan Avcı, Dönmez'e teşekkür etti.

Avcı, “Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Namazlarımda her gün dua ediyorum. İnşallah kazanır.” dedi.

"Şer ittifakı bir araya geldi"

Bakan Dönmez ise “Şer ittifakı bir araya geldi. Her şeye 'evet' diyorlar. Ablacığım 2 kişi bakkal dükkanı idare edemez. 7 kişi diyor ki biz devleti idare edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Yolculuğun ardından Togg'la ilgili düşüncelerini dile getiren Avcı, “Çok güzeldi. Allah bin kere razı olsun. Allah'ım kazasız belasız herkese versin.” diye konuştu.

Togg'u gören telefonuna sarıldı

Bu arada Togg'u görenler, telefonlarına sarıldı, selfie çekti.

Yerli otomobile olan ilgi, dikkatlerden kaçmadı.