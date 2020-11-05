Fatih Dönmez: Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından sondaja başladığını duyurdu.

Fatih sondaj gemisi, bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin hazırlık çalışmalarının ardından yeni müjdeler için Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.

"KARADENİZ'DE FATİH'İN MATKABI DÖNMEYE BAŞLADI"

Bakan Dönmez, paylaşımındaki mesajında, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Dönmez, paylaşımda özel olarak hazırlanmış bir videoya da yer verdi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK: NİCE ZAFERLERE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter üzerinden falliyetlere yönelik açıklamada bulunarak, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." mesajına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, 320 milyar metreküplük rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildiğini, toplam doğalgaz rezervi miktarının ise 405 milyar metreküpü bulduğunu açıklamıştı.

Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı VİDEO