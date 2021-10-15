Fatih Dönmez: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılmayacak

İddiaları yanıtlayan Bakan Dönmez, böyle bir durumun hiçbir zaman gündeme gelmediğini belirterek, "Türkiye Petrolleri'nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemlere Türkiye'nin enerji alanında yaptığı faaliyetlere dikkat çekerek BOTAŞ'a yönelik olumlu açıklamalarda bulundu.

İyi Parti'nin, 'BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri satılacak' iddiasına karşı açıklama yapan Bakan Dönmez, böyle bir durumun söz konusu dahi olmadığını belirtti.

"BOTAŞ'IN VE TÜRKİYE PETROLLERİ'NİN SATILMASI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

İddiaları mesnetsiz olarak yorumlayan Bakan Dönmez, "Ne Türkiye Petrolleri'nin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ, bugün Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor." açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN'DA HİSSELER ARTIRILDI

Türkiye Petrolleri'nin tarihinde ilk defa Rusya'da saha satın aldığını ve Azerbaycan'da hisselerini artırdığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Söz konusu uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz’de yapılan 540 milyar metreküplük keşif, Türkiye Petrolleri'nin gerek teknoloji gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu."

Dönmez, son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi projelerin mimarları arasında BOTAŞ'ın da yer aldığını, şirketin Türkiye için hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.

BİN 300 DOLARA DOĞALGAZ ALIM İDDİASI

BOTAŞ'ın bin 300 doların üzerinde doğalgaz aldığına ilişkin bir iddianın da bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, gazın önemli bir kısmının uzun dönemli sözleşmelerle temin edildiğini aktardı. Dönmez, uzun dönemli kontratlardaki fiyatların uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olduğunu ve zikredilen seviyenin altında olduğunu vurguladı.

"HİÇBİR GERÇEK VERİYE DAYANMAMAKTADIR"

"Türkiye gazı pahalıya alıyor." iddiasına da değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu iddia da yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye, doğalgaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır."