Fatih Dönmez ve Süleyman Soylu patlamanın olduğu bölgeye gidiyor

Fatih Dönmez ve Süleyman Soylu patlamanın olduğu bölgeye gidiyor

Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

Tüm ekipler seferber edildi

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bartın'da maden ocağında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Bakanlar olay yerine gidiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gitmesi talimatını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.