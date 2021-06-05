Enerji bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen rezervlerin Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Tüm Türkiye'nin günlerdir beklediği müjde, nihayet belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı açılışında, Fatih Sondaj Gemisi’nin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK'te Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayarak Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfini değerlendirdi.

Fatih Dönmez, yeni bulunan rezervi değerlendirdi VİDEO



''10 YILIN ÜZERİNDE İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAK''

Bakan Dönmez'in açıklaması şu şekilde;

''Fatih sondaj gemimiz tam 1 yıl önce bu çalışmalara başladı. 3. büyük keşfini yaptı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında açıklanmıştı, ekim ayında da yine o sahada keşif açıklanmıştı, dolayısıyla 405 milyar metreküpe ulaşılmıştı. Amasra bölgesinde gemimiz yine bundan 3 ay önce keşif amaçlı çalışmalarına başlamıştı. Hesaplamalar yapıldı ve 135 milyar metreküp daha ilave edilmiş oldu. Böylece 540 milyar metreküpe ulaştık

Bu tabii Türkiye’nin doğalgaz tüketimine bağlı. Yıllık ortalama 45 ila 50 milyar metreküp bir doğalgaz tüketimimiz var. Bu haliyle baktığımız zaman 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor.

"İTHAL EDİLEN GAZA GÖRE DAHA UCUZ OLACAK"

Buradaki gazın maliyeti ithal edilen gaza göre ucuz olacak. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. Sisteme bağlanması ile birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak.

2023’te inşallah Türkiye bu gazı kullanacak. Projenin zamanında yetişmesi için büyük gayret gösteriliyor.''