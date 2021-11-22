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- Fatih Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması
Fatih Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması
Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz gazında Türkali-2 kuyusunda 650 bin metreküp gaz akışına ulaşıldığını açıkladı.
- İHA
- 22.11.2021 - 10:24
- Güncelleme : 22.11.2021 - 10:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.
Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
"Bu yılın Temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve 3 testlerini tamamlamıştık, Karadeniz gazını ilk kez orada yaptık, bugün Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin m3 gaz akışına ulaştık.
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