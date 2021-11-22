Fatih Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması

Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz gazında Türkali-2 kuyusunda 650 bin metreküp gaz akışına ulaşıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Bu yılın Temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve 3 testlerini tamamlamıştık, Karadeniz gazını ilk kez orada yaptık, bugün Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin m3 gaz akışına ulaştık.

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