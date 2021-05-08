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    Fatih Dönmez: Yerli lityum sınavı geçti

    Fatih Dönmez: Yerli lityum sınavı geçti

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 99,5 saflıktaki lityumun pil hücrelerinde Aspilsan tarafından test edildiğini ve testi başarıyla geçtiğini açıkladı.
    • AA
    • 08.05.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 19:26
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    Enerjide dışa bağımlılığa son vermek için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 99,5 saflıktaki lityumun pil hücrelerinde Aspilsan tarafından test edildiğini duyurdu.

    YÜKSEK AKIM TESTİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

    Dünyada ilk defa bor atığından elde edilen lityum, bataryalar için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.

    Bakan Dönmez, Türkiye'nin bor cevherinin yüksek teknolojili ürünlere enerji vereceğine de dikkat çekti.

    Fatih Dönmez: Yerli lityum sınavı geçti #1

    10 TON ÜRETİM YAPILACAK

    Dönmez ayrıca, lityum üretim tesisinin temeli atıldığında ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını söyledi.

    Tesisin tam kapasite hizmet vermeye başladığında ise Türkiye’nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısını karşılayacağını belirtti.

    Fatih Dönmez: Yerli lityum sınavı geçti #2

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