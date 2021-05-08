Haberler

Gündem Haberleri

Fatih Dönmez: Yerli lityum sınavı geçti

Fatih Dönmez: Yerli lityum sınavı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüzde 99,5 saflıktaki lityumun pil hücrelerinde Aspilsan tarafından test edildiğini ve testi başarıyla geçtiğini açıkladı.