Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mutfakta elektrik yerine doğalgaza uygun ocak çeşitlerinin tercih etilmesi için vatandaşlara ve inşaat sektörüne çağrıda bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Binası'nda Uluslararası Enerji Zirvesi düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı zirvede 'Yenilenebilir Enerji' gibi konular ele alındı.

Enerji verimliliği konusuna değinen Dönmez, evlerde mutfak enerjisinde kullanılan tür seçimi konusunda bir çağrıda bulundu.

Enerji verimliliğinde 6,45 milyar dolar yatırım

Bakan Dönmez "Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine toplamda 6,45 milyar dolar yatırım yaptık. Toplamda 1,56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Belki daha da önemlisi son 5 yılda 43,2 milyon ton CO2'nin doğaya salımını engelledik.

Çevrecilikse işte çevrecilik burada. Bu işler icraatla oluyor, lafla değil. Birilerinin çevrecilik adı altında hükümet yıkma gayretlerini Gezi'de görmüştük. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için yaptırmayız diyenler sıraya girdi. Madem bu kadar çevreciydiniz, belediyeniz şehrin göbeğindeki yüzyıllık çınarları katlederken neredeydiniz?

Fatih Dönmez'den mutfakta enerji türü seçimi için uyarı VİDEO

"Elektrik bizim için ikincil bir kaynak"



Özellikle son dönemde yeni yapılan binalarımızda mutfakta kullanılan ocaklar elektrikle çalışıyor. Elektrik bizim için ikincil bir kaynak. Yani başka bir kaynak tarafından üretilmesi gerekiyor. Buradan inşaat sektörüne bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Mutfakta elektrik değil doğal gaz uyumlu ocak

Yeni yapılarda mutfaklarda pişirme yöntemlerini elektrikle değil doğalgazla pişirmeye uygun bir şekilde inşa etmemiz kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Eğer burada bir mesafe kat edemezsek bununla ilgili bir düzenleme de yapabiliriz" şeklinde konuştu.





"Yatırımların meyvelerini toplama zamanı geldi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik üretim, iletim ve dağıtımından, karalarda ve denizde petrol ve doğal gaz arama ve üretimine, madencilikten nükleer enerjiye kadar son dönemde hem özel hem de kamu eliyle ciddi bir altyapı ve üstyapı yatırımlarına giriştik.

Şimdi artık bunların meyvelerini toplama zamanı geliyor. Bugün itibarıyla elektrikte kurulu gücümüz 100 bin megawattı geçmiş durumda. 100 bin megawatt üzerinde kurulu gücü olan ülke sayısı 14. Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir ülkemiz var.

Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki, Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak" dedi.

"Konut stoğumuzun yarısı yalıtımsız"

DHA'nın haberine göre Bakan Dönmez, "Bugün elektrik üretiminde yüzde 65'lere varan yerli kaynak kullanımımız söz konusu. Yenilenebilir kaynaklarda bu oran yüzde 50'ler seviyesinde. Kurulu gücümüzün yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor.

Şu an doğalgazda yüzde 99 dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Dördüncü gemimiz de dün Taşucu Limanı'na ulaştı. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi olacak.

İnşallah yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyorum. Türkiye, güneş paneli üretiminde fabrika kapasitesinden bahsediyorum yıllık 7 bin 960 megwatt üretimle dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinciyiz.

Bugün, konut stokumuzun kabaca yarısı yalıtımsız. Hanelere uygun şartlarda kredi verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşüyoruz." diye konuştu.











