Fatih Er kimdir? TRT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Er hakkında bilgiler..

Gazeteci Fatih Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu gelişme sonrası Fatih Er'in hayatı, araştırma konusu oldu. Peki, Fatih Er kimdir?

TRT'den yapılan açıklamaya göre gazeteci Fatih Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından gazeteci Fatih Er'in hayatı hakkında bilgiler merak edildi.

Peki, Fatih Er kimdir? İşte, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Er hakkında bilgiler...

FATİH ER KİMDİR?

1979 yılında Konya'da dünyaya gelen Fatih Er, meslek hayatına yerel medyada başlamıştır. Profesyonel olarak gazeteciliğe 1998 yılında Kanal 7 haber merkezinde başlayan Er, medya eğitimi için gittiği Avustralya'da farklı medya kuruluşlarında çalışmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra Doğan Medya grubu Star Haber'de dış haberler prodüktörlüğü ve sunuculuk görevlerini üstlenmiş ve TV Net ve Kanal 24'ün kurucu ekibinde dış haberler editörü ve sunucu olarak yer almıştır.

2009-2012 yılları arasında TRT'nin Kudüs muhabirliği görevini yürüten Fatih Er'in, Arap Baharı sürecinde Mısır, Tunus ve Libya'da imza attığı haberler hem Türkiye'de hem dünyada önde gelen basın yayın kuruluşlarında yayımlanmıştır.

Daha sonra Aljazeera Türk ekibine dahil olan Er, 2013-2014 yıllarında A Haber'de editör, sunucu ve kıdemli muhabir olarak görev yapmış ve aynı dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Televizyon Haberciliği dersleri vermiştir.

Türkiye'nin Uluslararası yayın yapan ilk televizyon kanalı TRT World'un kurucularından biri olan Er, 2014-2016 yılları arasında haber müdürlüğü ve 2017-2019 yılları arasında genel yayın yönetmenliği görevlerini icra etmiştir. Son olarak TRT İngiltere temsilciliğini yürütmüştür.

Çok iyi derecede İngilizce bilen başarılı gazeteci Fatih Er, evli ve bir çocuk babasıdır.