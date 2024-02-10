Fatih Erbakan, 3 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı: İstanbul, İzmir.. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç, İzmir'de ise Cemal Arıkan'ı büyükşehir belediye başkanlığı için aday gösterdi.

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AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

Bunun üzerine YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

Gözler, Erbakan'ın açıklayacağı isimlere çevrildi.

İstanbul için aile kontenjanı

Bugün yapılan programda ise adaylar belli oldu. Erbakan, İstanbul için aile kontenjanına yer verdi.

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Erbakan, 3 büyükşehir için şu isimleri paylaştı.

3 büyükşehirde isimler belli oldu

Böylelikle İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç ve İzmir'de Cemal Arıkan aday gösterildi.

En çok dikkat çeken isim ise Mehmet Altınöz oldu.

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz ile evli olan Altınöz, seçim çalışmalarını yürütecek.

Peki Mehmet Altınöz kimdir?

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, 1973 Bursa doğumlu, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı (MBA) yapmıştır.

Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerinde bulundu.

Altınöz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.