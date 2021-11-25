Fatih Erbakan: 3’üncü bir ittifaka destek verebiliriz

İttifak konusunda aceleci olmadıklarını belirten Erbakan, ”Sağ partilerden oluşan 3’üncü bir ittifaka destek verebiliriz.” diyerek İYİ Parti’nin başı çekebileceğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erbakan, 'Paylaşımda Adalet' ve 'Yönetimde Adalet'i tesis etmek için ve siyasete nezaket ve zerafet katmak için yola çıktıklarını ve üyelerinin yaş ortalamasına bakıldığında Türkiye'nin en genç partisi olduklarını belirtti.

Partisinin hazırladığı Milli Kaynak Paketleri ve diğer proje kitaplarından bahseden Erbakan, şu açıklamalarda bulundu:

“Sadece eleştiren değil çözüm ortaya koyan bir siyasetle ilgili olarak partimiz, Milli Kaynak Paketleri kitabımızı ortaya koydu. Devletin, milletin, ülkenin arazilerini, sanayi tesislerini satıp yok etmeden bu kaynaklar nasıl üretilecek bunun kitabı ortaya konuldu. 81 İlimize yüzlerce Refah Projesi kitabımız 81 ilimizde 634 tane projenin ne olduğu, neyi amaçladığı ve nasıl bir katkı, fayda sağlayacağını ortaya koyan bir kitap.”

“KADINA ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETTE İDAMIN GELMESİNE DESTEK VERİRİZ”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne yönelik açıklamalarda bulunan Erbakan, “Kadına yönelik şiddete yapılması gereken bir şey öncelikle yasal düzenlemeler. Özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddette idamın geri gelmesi konusunda da destek veririz.





“KADINI KORUYAYIM DERKEN ERKEĞİ MAĞDUR ETMEK YUVA YIKMAK DOĞRU DEĞİL”

Kadına da erkeğe de şiddet olaylarında istatistiğe baktığınızda bu suçların işlendiği sırada suçu işleyen kişinin yüzde 70-80 oranında ya alkolün ya da uyuşturucunun etkisinde olduğu açık bir şekilde ortadadır. Bu kısmını göz ardı etmemek lazım ama aynı zamanda yasal düzenlemelerin yapılması gerekirse cinayet gibi olaylar için idam cezasının getirilmesinin de müzakere edilmesi gerektiğini daha önce de birkaç kez söylemiştik ama burada önemli prensip kadını koruyayım derken erkeği mağdur etmek veya yuvayı yıkmak doğru değil.” dedi.

“SAĞ PARTİLERDEN OLUŞAN 3’ÜNCÜ BİR İTTİFAKA DESTEK VEREBİLİRİZ”

Erbakan, ittifak konusunda aceleci olmadıklarını, seçmenin kendilerine her iki ittifaka da yakıştırmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sağ partilerden oluşan 3’üncü bir ittifaka destek verebiliriz. Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz sanki girsek daha avantajlı, etkili olacak gibi düşünüyoruz. Gerçi tabi her siyasi partinin gönlünde yatan odur. Kendi gücüyle, kendi ismiyle. Eğer biz kendimiz girip de kendimiz parti olarak bir başkan adayı çıkaracak olursak o zaman bunun tabi partinin genel başkanı olması son derece doğal.

“İYİ PARTİ BAŞINI ÇEKEBİLİR”

Türkiye’de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun için de kesinlikle ittifak yapmayacağız bu bizim kırmızı çizgimiz şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir 3’üncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İYİ Parti bunun başını çekebilir çünkü oy oranı bakımından yüksek bir oy oranı, mecliste grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi. Böyle bir üçüncü ittifak olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik.”