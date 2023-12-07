Fatih Erbakan: 75 senedir İsrail'i kınayarak bir sonuç alamadık Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "75 senedir İsrail'i kınayarak bir sonuç alamadık. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin mutlaka ortak hareket edip yaptırımlar ortaya koyması gereklidir" dedi.

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AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisinin organizasyonuna katıldı.

Erbakan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Filistin için; İki Devlet, Tek Çözüm" konulu Avrupa Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de katliam yaşandığını, insanlık suçu işlendiğini söyledi.

Gazze'de bugüne kadar binlerce kadın, çocuk ve sivilin katledildiğini kaydeden Erbakan, cami, kilise, hastane, okul demeden birçok yerin yerle bir edildiğini dile getirdi.

"Bu katliam tüm insanlığın meselesidir"

Erbakan, meseleyi sadece Filistin-İsrail meselesi olarak ele almanın yanlış olacağını, milli görüş hareketi olarak bu durumun bir insanlık meselesi olduğunu ifade ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

Çünkü bu katliamı gerçekleştiren siyonist rejimin inancı, düşüncesi, zihniyeti kendisi dışındaki herkesi düşman olarak görmekte. Arap olsun, Türk olsun, Kürt olsun, Alman olsun, Rus olsun, Çinli veya Japon olsun fark etmez, kendisi dışındaki insanların bir miktarını kendisine köle olarak yaşatmak, kalan kısmını da dünyadan silmek, yok etmek üzerine kurulmuş bir zihniyettir. Dolayısıyla mesele sadece Filistinlilerin meselesi, sadece Müslümanların meselesi değil. Bu siyonizm canavarına karşı duran bütün insanlığın meselesidir.

"Tüm insanlığın bu katliama karşı durması gerekiyor"

Fatih Erbakan, sözlü kınamalar ve lanetlemelerin yerine mutlaka fiili adımların atılması ve yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

Bunun için tüm insanlığın bu katliama karşı durması ve elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

1974'te Kıbrıs'ta Rumlar, bugün Gazze'de siyonizmin yaptığı gibi Müslüman Türkleri katlediyorlardı. Kadın çocuk demeden hepsini öldürüp adadan yok etmek istiyorlardı ve o noktada merhum Erbakan hocamız, Başbakan vekili olarak orduya harekat emrini verdi. Kıbrıs Barış Harekatı Amerika'nın bütün tehditlerine rağmen gerçekleştirildi ve bu harekat zaferle sonuçlandı. 50 seneden beri de Kıbrıs'ta bir tane Müslüman Türk'ün burnu dahi kanamıyor.

Erbakan, dünyadaki petrolün yüzde 60'ının, doğal gazın da yüzde 55'inin Müslüman ülkelerin elinde olduğunu söyledi.

Petrol, doğal gaz ve su olmadan kimsenin yaşayabilmesinin mümkün olmadığını aktaran Erbakan, en azından bunların İsrail'e, Amerika'ya ve bu zulme destek olan Avrupa ülkelerine satışının durdurulmasının gerekli olduğunu kaydetti.

"75 senedir İsrail'i kınayarak bir sonuç alamadık"

Erbakan açıklamasında şunları söyledi:

İstediğimiz kadar kınayalım. Siyonist canavarın durması mümkün değildir. 75 seneden beri kınıyoruz, lanetliyoruz ve 75 seneden beri de bu yöntemle hiçbir sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin mutlaka ortak hareket etmesi ve adım atması, yaptırımlar ortaya koyması gereklidir.

Bu toplantının da bu noktada bir bilinç oluşmasına ve bir adım atılmasına vesile olması temennisinde bulunan Erbakan, "Sadece konuşmakla bir yere varılmadığı maalesef açık bir şekilde ortadadır. Siyonizm laftan anlamıyor. Güçten, adım atmaktan anlıyor, yaptırımdan anlıyor. Dolayısıyla bu adımların bir an evvel Müslüman ülkeler tarafından ve bütün vicdana sahip dünya ülkeleri tarafından atılması lazım." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)