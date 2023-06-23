Fatih Erbakan: 7'li masanın 4 küçük partisi tabela partisine dönüşmüş durumda Konya'da konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "7'li masa yine bu seçimin kaybedenlerindendir. Masanın 4 tane küçük partisi, bunlar da bu seçimlerin sonuçlarına göre adeta bir tabela partisine dönüşmüş durumdadırlar" dedi.

DHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, biz dizi ziyaretleri için Konya'ya geldi.

Parti üyeleriyle bir araya gelen Erbakan, 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi.

Daha sonra bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erbakan, tüm seçmenlere ve parti teşkilatına teşekkür etti.

"7'li masanın 4 küçük partisi tabela partisine dönüşmüş durumda"

Fatih Erbakan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bu seçimin kaybedenlerinden birisi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bütün gayretine rağmen, bütün hevesine rağmen, 40'a yakın 2 Meclis Grubu çıkaracak kadar milletvekilini bonkörce, bol keseden başka partilere bedavadan dağıtmasına rağmen cumhurbaşkanı seçilememiştir. Seçimleri kaybetmiştir. Diğer bir kaybeden ise HDP'dir. HDP yüzde 11 bandındaki oylarını yüzde 8'e kadar geriletmiştir. Uzun bir aradan sonra belki 20-25 seneden sonra ilk defa HDP'nin oylarında bu gerileme yaşanmıştır. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti olarak seçime giren aslında HDP olarak bildiğimiz parti, ciddi bir oy kaybına uğramıştır. Tabii yedili masa yine bu seçimin kaybedenlerindendir. Masanın 4 tane küçük partisi bunlar da bu seçimlerin sonuçlarına göre adeta bir tabela partisine dönüşmüş durumdadırlar. Çünkü CHP'nin oyları 23 küsürden 25'e yükselmişti. CHP kendisi hiç oy artırmamış olsa bile ki bu mümkün değil. 4 tane partinin toplam oyunun 1,5 olduğu gözükmektedir. Yani dördünü toplasanız Yeniden Refah Partisi'nin yarısı ancak ediyor.

"Yeniden Refah Partisi bileğinin gücüyle 1.5 milyon oy aldı"

Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir imkandan faydalanmadan 1,5 milyon oy aldığını söyleyen Erbakan şöyle devam etti: