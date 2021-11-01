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    Fatih Erbakan ailesiyle karantinaya girdi

    Fatih Erbakan ailesiyle karantinaya girdi

    Aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çocuklarının koronaya yakalanmasıyla karantinaya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 21:47
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 21:57
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    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sık sık aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

    Erbakan'ın çocuklarının okulda koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

    ERBAKANLAR KARANTİNADA

    Çocuklarının virüse yakalanmasıyla Erbakan ailesinin karantinaya girdiği öğrenildi.

    PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

    Erbakan'ın, Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme ilişkin yapacağı açıklama ve çarşamba günü basın mensuplarıyla bir araya geleceği kahvaltı programı iptal edildi.

    Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum VİDEO

    ERBAKAN'IN AŞI KARŞITI AÇIKLAMALARI

    Erbakan,"Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum" sözleriyle gündeme gelmiş, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." sözleri ise eleştirilere neden olmuştu.

    Fatih Erbakan ailesiyle karantinaya girdi #1

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