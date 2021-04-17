Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekonomiden Sorumlu Eski Bakan Ali Babacan’ı işaret ederek “Siz bakanlık döneminde Berat Bey’den iki kat fazla faiz ödediniz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın konuğu olan Erbakan, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a seslenerek “Gece gündüz damat bey batırdı ekonomiyi perişan etti diyor iyi de senin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olduğun zamanda damat berat beyin iki katından fazla faiz ödemişsiniz” dedi.

Fatih Erbakan: Ali Babacan daha fazla faiz ödedi VİDEO

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın bakanlık döneminde 129 milyar dolar olan borcun, Başbakan Yardımcılığı koltuğundan kalkarken 400 milyar dolara yükseldiğine de dikkat çeken Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"YİNE BORÇ ALACAĞIM DİYORSUN"

“Çok büyük bir ekonomist edasıyla ve ekonominin adeta doktoru gibi, geldiği zaman sihirli değnekle ekonomiyi çözecek gibi lanse ediliyor. İşte yıllarca görev yaptınız kamunun, özel sektörün toplam borcu bu sayın başkan, bakanlık koltuğuna oturduğunda 129 milyar dolardı, bakanlıktan ayrılırken ise toplam borç 400 milyar dolara çıkmış. Borcu 129 Milyar dolardan alıp 400 Milyar dolara getirmiş şimdi de söylediği ben yine borç alacağım, ama daha uygun şartlarla alacağım, daha çabuk alacağım, daha çok alacağım. Yani ben borç almayacağım denk bütçe yapacağım, milli kaynaklarımızla kaynak üreteceğim böyle bir şey söylemiyorlar”

"BERAT BEY DAHA AZ FAİZ ÖDEDİ"

Sinan Burhan’ın “Berat Bey daha mı az faiz ödedi?” sorusuna Erbakan, “Berat Bey sayın bakanın döneminden daha az faiz ödedi” şeklinde cevap verdi.