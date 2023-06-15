Fatih Erbakan: Anket firmalarının çoğu maalesef çok büyük manipülatif çalışmalar yaptı Seçim bölgesinde çalışmalarını yürüten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim döneminde anket firmalarının bilimsel objektif bir çalışma yapmak yerine manipülatif bir çalışma yaptıklarını bir kez daha görmüş olduk" dedi.

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve İstanbul 2'inci Bölge Milletvekili Fatih Erbakan, Arnavutköy’de sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, İş adamları ve kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Fatih Erbakan, 2024 yerel seçimleri için vatandaşlardan tekrar destek istedi.

"Kendi emeğimizle 5 vekil çıkarmayı başardık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz milletimizin teveccühüyle, desteğiyle milli görüşün bereketiyle ve Arnavutköylülere, tüm İstanbul genelinde ve tüm Türkiye genelinde olduğu gibi teşkilatlarımızın gayreti, ilerlemesi ve fedakarlığıyla gerçekten de önemli bir sonuç elde ettik. İlk girdiğimiz seçim olmasına rağmen 1 buçuk milyonun üzerinde oy yüzde 3 bandında bir oy ve 5 milletvekili seçerek çıkararak Cenabı Allah'a şükürler olsun bu seçim maratonunu tamamlamış olduk. Tabii burada seçimlerin ülke milletimize Yeniden Refah Partimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve tabii ki burada ifade edilmesi gereken önemli bir husus biraz evvel ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi Yeniden Refah Partimizin kendi seçmeniyle, kendi amblemiyle bu seçimlerde bu sonucu elde etmiş olması 5 milletvekilini bu şekilde çıkarmış olması son derece büyük önem arz ediyor. Başka partilerin üstesinden, başka partilerin oyuyla, gücüyle değil. Kendi eşleşmeleriyle, kendi gücü kendi emeğiyle bu 5 milletvekilini çıkarmaya muvaffak oldu. Bu nedenle büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz ve Cenabı Allah'a şükürler ediyoruz. Bu seçimin sonuçları artık Türkiye siyasetinde Yeniden Refah gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koydu.

"Anket firmalarının çoğu maalesef çok büyük manipülatif çalışmalar yaptı"

Anket firmalarının objektiflikten uzak olduğunu söyleyen Fatih Erbakan şöyle devam etti: