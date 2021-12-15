Asgari ücrete teklif veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yüzde 70 zam gerektiğini söyledi. Erbakan, asgari ücretin 5 bin lira olması yönünde açıklama yaptı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammına karşı fikir yürütülmeye devam ediliyor.

Bir yandan da sendikalardan siyasi partilere kadar birçok alandan teklif ve öneriler geliyor.

Hükümet, son yılların en yüksek asgari ücret zammını gerçekleştireceğini belirtirken, muhalefet partilerinin zam teklifleri de merak ediliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da gazeteci Kenan Taş'ın programında asgari ücret teklifini verdi.

5 BİN LİRA TEKLİFİNİ SUNDU

Asgari ücretin 5 bin lira olması gerektiğini söyleyen Erbakan, dolar bazında değerlendirme yapıldığı takdirde farkı sıfıra indirebilmek için korkunç bir tabloyla karşılaşıldığını belirtti.

Fatih Erbakan, asgari ücrete yüzde 70 zam teklifi sundu VİDEO



"EN AZINDAN YÜZDE 70 ZAM GEREKİYOR"

Dengeyi sağlayabilmek adına en az yüzde 70 zam yapılması gerektiğine dikkat çeken Fatih Erbakan, "ABD doları bazında baktığımızda tablo çok korkunç. Asgari ücret 194 dolara kadar düştü.

Yüzde yüz zamla asgari ücreti 5 bin 600 liraya çıkarsanız, dolar bazındaki kayıp anca kapanıyor.

Enflasyon karşısında bakarsak, enflasyon yüzde 58 seviyesinde. Biz en azından yüzde 70'le asgari ücretin 5 bin lira olması gerektiğini söylüyoruz.

Dolar karşısında tam açığı dahi kapatmış olmazsınız. Sene içinde yine artış yapılabilir. Şu an için 5 bin lira yapmak lazım.

Asgari ücretten vergi almayacak aynı zamanda, vergiler azalacak. Matematik ortada maalesef. Kaldı ki, açlık sınırının 3 bin 900 lira olduğu bir yerde 5 bin lira az bile.

Asgari ücretten vergi alınmaması gerekiyor. Devlet fabrikatörün, işverenin vergilerini azaltacak, onları da mağdur etmeyecek." ifadelerini kullandı.