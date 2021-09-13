Fatih Erbakan: Aşı olmadım, yaptırmayı da düşünmüyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşısı olmadığını açıkladı. Erbakan, aşıya karşı mesafeli olduklarını söyleyerek, "Olmayı da düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Aşı karşıtları, geçtiğimiz cumartesi günü Maltepe'de miting düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da aşı karşıtlarının liderliğine soyundu.

Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, burada gazetecilerin soruları yanıtladı.

"AŞI OLMADIM, OLMAYI DA DÜŞÜNMÜYORUM"

Erbakan, koronavirüs aşısıyla ilgili gelen bir soruya, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum." cevabını verdi.

"Şüphelendiğimiz birçok açık nokta var." diyen Erbakan, daha önce ortaya çıkan diğer griplerde birçok fiyaskolar yaşandığını söyledi.

"3 KULAKLI 5 GÖZLÜ YARATIKLAR DOĞMASINA YOL AÇABİLİR"

Açıklamalarına devam eden Fatih Erbakan, mRNA teknolojisiyle ilgili ise, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum

"KÜRESEL GÜÇLER VE DSÖ'DEN ŞÜPHE DUYUYORUZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Aşıda tavrımız çok net aslında. Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. Bir defa bu aşıları üreten firmaların, bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve bu konuyu dünya çapında gündemde tutan küresel güçlerden Milli Görüşçüler olarak şüphe duyuyoruz. Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor.

"SÜRECİN BAŞINDAN BERİ BİRÇOK AÇIK NOKTA VAR"

Sürecin başından beri birçok açık noktalar var. Zaten diğer griplerde de birçok skandallar oldu. Daha önce birçok fiyaskolar oldu. Görüştüğümüz bilim adamları, bize bu salgının aşıyla değil sürü bağışıklığıyla geçirilmesi gerektiğini söyledi. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir."