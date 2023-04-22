Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

DHA

Türkiye seçimler öncesi bayram trafiği yaşıyor...

İstanbul 2.bölge 1.sıra milletveki adayı olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabri başında ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi, Refah Partisi ve Saadet Partililerin de katıldığı ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyaret sonrasında konuşan Fatih Erbakan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii kendileriyle birlikte bütün gazilerimize, şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek ramazan bayramı vesilesiyle merhum Erbakan Hoca'mızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Cenabı Allah hayırlı eylesin. Tabii kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Hayır ediyoruz. Bizlerin de onun açmış olduğu yolda yürümemizi Cenabı Allah inşallah nasip etsin. Tabii ki bu vesileyle bütün İslam aleminin, aziz milletimizin, tüm izleyicilerin de mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara, sağlık, huzur içerisinde inşallah hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Çok teşekkür ederim.