Fatih Erbakan, basın toplantısına doktorlarla çıktı

Koronavirüs aşısına ilişkin açıklamaları nedeniyle tepki çeken Erbakan, doktorlarla çıktığı basın toplantısında varyantların aşılar medeniyle ortaya çıktığını ileri sürdü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamaları devam ediyor.

Aşı yaptırmadığını, yaptırmayı da düşünmediğini söyleyen Erbakan, aşı yaptıranların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurabileceklerini, korona aşılarının 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabileceğini ileri sürmüştü.

Erbakan bu açıklamaları nedeniyle aşı karşıtlarından aldığı olumlu geri dönüşler kadar tepki de çekti.

Sosyal medyada başta komedyen Şahan Gökbakar tarafından tiye alınan Erbakan bu kez kameraların karşısına doktorlarla çıktı.

Fatih Erbakan, aşıların değişik yaratıkların doğmasına neden olabileceği görüşünü savunmaya devam etti.

"TEK GÖZLÜ, KUTRUKLU KILLA KAPLI ÇOCUKLAR"

Erbakan, "Hücre içinde saklı genetik kodu tahrip ettiğinizde ‘tek gözlü, kuyruklu, tüm vücudu kılla kaplı çocuklar' doğmuştur. Bu gerçekle ilgili tam 76 bin bilimsel yayın var. mRNA teknolojisinin hücre çekirdeği içine girmesini sağlayan ‘grafen oksit' maddesidir." ifadelerini kullandı.

"VARYANTLARIN SEBEBİ AŞILAR"

Antikor düzeyine bakılmadan rastgele aşı yapılmasının bilimsel olmadığını öne süren Erbakan, korona varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu.





"DAHA ÖNCE TESTLERDEN GEÇMİŞ AŞILARI ÇOCUKLARIMIZA YAPTIRDIK"

Bireylerin tedaviyi reddetme hakkı olduğunu söyleyen Erbakan, "Her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı saklı olduğu gibi aşılanmayı da reddetme hakkı vardır. Bunu çiğnemek Anayasa'ya, insan haklarına ve bilime aykırıdır. Daha önce gerekli testlerden geçmiş, faz aşamalarını tamamlamış, ruhsatları alınmış, güvenli olduğu ortaya çıkmış olan aşıları çocuklarımıza yaptırdık. Bu noktada modern tıbbın üretmiş olduğu ilaçları kullandık" dedi.

Erbakan'a, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Bilge eşlik etti.