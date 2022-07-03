Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız

Eskişehir'de konuşan Erbakan, kendi cumhurbaşkanı adaylarını ilan edeceklerini söyledi. Erbakan, "Bunun için, Türkiye genelinde en gayretli çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, partisinin Eskişehir 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gitti.

Burada yaptığı açıklamada Erbakan, cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı adayı mesajı

"Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz." diyen Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o. Bunun için de Türkiye genelinde en gayretli çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Erbakan, "81 il, 920'den fazla ilçede teşkilatlanma, 250 bini aşan resmi üyemiz, 50 bine yakın sandık baş müşahidimiz, pek çok ilde mahalle ve köy teşkilatlarımız, buna ilaveten hanım ve gençlik teşkilatlarımız sürekli arazide halkımızla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

"Hiçbir şekilde baraj problemi olmayan..."



İnşallah, Yeniden Refah Partisi kendi başına hiçbir şekilde baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir. Bütün çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Üye sayımızı da en kısa sürede 500 bine çıkarma hedefimiz var. Şu anda 250 bini geçtik, 500 bine doğru adım adım gidiyoruz." diye konuştu.

Devrim Otomobili Müzesi'ne ziyaret

Öte yandan Erbakan, İl Kongresi öncesinde Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Yerleşkesi'ndeki "Devrim Otomobili Müzesi"ni ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi lideri, "Burada, Devrim otomobilinin macerası diyebileceğimiz yaşananları müze yetkililerinden dinledik. Türkiye'de motor üretiminin aslında babası olarak anılabilecek zat, merhum Erbakan Hocamızdır. 1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli fabrikası Gümüş Motoru kurmuştur.

Devrim otomobilinin üretilmesi süreci



İstanbul'da ve bütün baskılara, zorluklara rağmen yılda 2 bin 500 dizel motorunu bu fabrika üretmiştir. Arkasından tabi rahmetli Erbakan Hocamız 1961 yılında Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapmış.

Türkiye'de yerli ve milli bir motorun üretileceğini, buna milletimizin gücünün yetebileceğini, bunun olması gerektiğini ifade etmiş. Bu sunumdan 3 ay sonra da Devrim otomobilinin üretilmesi kararı alınmış. Böylece bu üretimi teşvik ve öncülük etmiş bir zat Erbakan Hocamız." şeklinde konuştu.

Katma değerli ileri teknoloji üretimi vurgusu

Erbakan, Türkiye'nin üretime, istihdama, katma değerli ileri teknoloji üretimi ve ihracatına yönelik adımları atması gerektiğini vurguladı.

Merhum Necmettin Erbakan'ın, hayatını Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, üretimini, ihracatını arttırması, dış ticaret açığı veren değil, dış ticaret fazlası veren bir ülke olmasına adadığını anlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Aynı hedefler için çalışmalara devam ediyoruz"

"Bizler de kendisinin yolundan yürüyenler olarak aynı hedefler için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alması, yeniden büyük ülke haline gelmesi, dünyanın gelişmiş ülkelerini bile geride bırakması en önemli hedefimiz ve temennimizdir.

Bunun için de üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomi modelinin uygulanması, katma değerli üretim ve katma değerli ihracatın ülkemizde mutlaka gerçekleştirilmesi şarttır."





AA'nın haberine göre, cam kabinde sergilenen Devrim otomobilini inceleyerek direksiyonuna geçen Fatih Erbakan'a, merhum Necmettin Erbakan'ın, 1973 yılında Eskişehir Lokomotif Fabrikası gezisinde motor incelerken çekilen bir fotoğrafı hediye edildi.