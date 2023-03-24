Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

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Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Partilerin seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık bir yıl sonra cumhurbaşkanı adayını belirleyen 6'lı masa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkaracağını duyurdu.

Öte yandan Cumhur ittifakında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Seçim sürecinde sok dakika gelişmesi ile Ankara'da hareketlilik en üst seviyeye çıktı.

İttifakların Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokollerini sunduğu bugün, sürecin bitimine saatler kala Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı.

Gelişmenin ardından açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve uzlaşmaya vardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekildiğini duyuran Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de görüştük. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giriyoruz.



Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde prensiplerimiz içerisinde yer alan ekonomi, sosyal ve dış politika gibi alanlarla ülkemizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde 3 sayfalık bir mutabakat imzalandı.



Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varıldı. Mutlaka biz kendimiz makama sahip olma derdinde olan bir parti değildir. Milletimizin derdine derman olunmasını savunan bir partiyiz.



Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum. Atılan her bir imzanın gelinen bu noktada etkisi olmuştur.



Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunucaklar, kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Kararlarımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz.