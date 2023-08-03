Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli

DHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nın 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda tek liste ile gidilen kongrede iş insanı Yılmaz Elçin başkanlığa seçildi.

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Fatih Erbakan, enflasyon canavarının, hayat pahalılığının ve faturaların yılbaşını beklemediğini belirterek şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin mağduriyetlere dikkat çekerek gerekenin yılbaşı itibariyle yapılacağını söyledi. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Emeklimizin durumu neden Avrupa'nın bu kadar altında? Faturalar hayat pahalılığı, enflasyon yılbaşını beklemiyor. Biz en başından beri emeklilerimize de mutlaka seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömrünü ülkesine, insanına hizmet için adamış olan emeklilerimize haksızlık edilmemesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ne yazık ki bu konudaki adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor.