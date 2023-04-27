Fatih Erbakan Ensonhaber canlı yayınında: Merhum babam Erbakan, ne dediyse hepsi yapıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Ensonhaber canlı yayınında gazeteci Çağlar Cilara'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.

Hal böyle olunca siyasetin gündemi de oldukça yoğun.

Siyasetin nabzını tutan Ensonhaber de, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala birbirinden önemli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ensonhaber'in YouTube'da yayınlanan 'Eksi Artı' programına konuk oldu.

Ensonhaber'in son konuğu: Fatih Erbakan'dan çarpıcı açıklamalar

Sorulan sorulara oldukça samimi cevaplar veren Fatih Erbakan, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Millet İttifakı seçmenine yönelik konuşan Fatih Erbakan, "Muhafazakar kitlenin yanı sıra gerçek Atatürkçülerin de HDP ortaklığı sonrasında CHP'ye oy vermeyeceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Babam ne dediyse AK Parti döneminde yapıldı"

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan döneminde hazırlanan bir pankartın hatırlatıldığı Fatih Erbakan, 'Merhum Necmettin Erbakan babam ne dediyse AK Parti döneminde yapıldı' dedi.

Yerli otomobil Togg'dan, savunma sanayiindeki bağımsızlığa kadar AK Parti döneminde her şeyin yapıldığını söyleyen Erbakan, konuya ilişkin şunları söyledi:

Otoyol hatları dedi yapıldı. Tüm yollar çift yollar demiş. 80 ile havalimanı denildi oldu. Karadeniz gazı dedi oldu. Boğaza bir tüm geçit denildi Avrasya Tüneli yapıldı. Sabiha Gökçen yapıldı. Nükleer enerji denildi yapıldı.



Mecbur Erbakan’ın söylediklerini AK Parti yaptı ne düşünüyorsunuz? Katlayacak neler var? Çok güzel sordunuz ikinci yüz yılda hızlı tren var. Bu da yerli ve milli şu an vagonları yerli ve milli olması yollar yapıldı milli otomobiller yapıldı.



Bu adımları atanlara deseydik ki yüzde 30’u milli olsa bile bu yarın yüzde 80 olacak biz bunlar için çalışıyoruz. Havalimanını yaptık uçakları da yerli ve milli yapacağız.



İHA ve SİHA’lar var şu an geceleri baskın yapamıyorlar. Togg otomobilini de yüzde yüz yerli milli olacak şekilde ayarlayacağız. Hayıra vesile olmak istiyoruz.

"CHP HDP'nin mutabakat metnini kabul etti"

Seçime sayılı günler kala ittifaklar hakkında da açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’da yaptığı açıklamada; HDP’nin 2019’da yayınladığı 11 maddelik tutum belgesinin tamamını kabul edip mutabakat metinlerine eklediklerini söyledi.



Peki 11 maddelik metinde ne diyor? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden ve yerelden yönetim. Bu özerklik demek. Türkiye’nin bölünmesi demek.



Hizmetler önemli bunların seçmen üzerinde çok büyük önemi var.



Diğer taraf dindar kesim acaba hasas yanlarımız kaybeder miyiz diye düşünerek 7’li masaya yaklaşıyor.

"Millet İttifakına FETÖ ve HDP desteği var"

Millet İttifakı'na dolayı yoldan değil açık açık 7’li masaya HDP ve FETÖ desteği var.



Bir kaos ve karmaşaya gitme ihtimali var. Bunların hepsi 7’li masa için kötü etkiler.



Parlementer sisteme geçme konuşmaları var. Bunların ardından seçmen kararsız kalıyor.

"Seçmen Millet İttifakı'na oy vermez"

Erbakan, "Gerçek Atatürkçüler FETÖ ve PKK desteğini vermeyecek dediniz sizce Cumhur İttifakına oy verirler mi?" sorusuna ise, "7 tane cumhurbaşkanıyla bu güne kadar çok ciddi masada bile sıkıntı yaşadılar. Birçok ciddi kararlar alınacak ama benzemezler diye ifade ettiğimiz bir ekip anayasa kitapçığı fırlatma gibi krizlerin çıkabileceği durumlar. Seçmen tüm bunları değerlendiriyor. Dindar kesimin değerlerini kaybetme korkusu. Sadece dindar değil gerçek bir vatansever olarak Atatürkçülerin de PKK desteğinden rahatsız olduğundan duyuyorum biliyorum." dedi.

"Atartük milli görüşçüydü"

Fatih Erbakan şöyle devam etti:

Atatürk tam bağımsız Türkiye demek savunma sanayiide dışarıdan kurtulmak demek sayısız fabrika kurdu.

Tüm bunlar milli görüşün haremleriyle ortak hareketler. Bize vermeseler bile en azından Muharrem İnce beye oy verirler.



Alman basınında çıktı. Milletin bilmediği bir konuşmamı oldu. HDP taktik verdikten sonra millet ittifakı tek listeden giriyor. Sizce hdp yönetimine girerlerse ne olacak.

"Biz milletin derdiyle dertlendik"

Fatih Erbakan, "AK Parti’nin 20 yıllık günahına girmeyiz demiştiniz, vatandaş nasıl birlikte olduğunuzu merak ediyor?" sorusu için ise şu cevabı verdi:

Zaten biz dün yanlış dediğimize bugün yine yanlış diyoruz bu yüzden biz mutabakat metni imzaladık. Millet önünde imzaladık, yanlışa ortak olmak için değil düzeltmek için imzaladık. Yeniden Refah Partisi’nin söyledikleri bu metin içinde var.



57 Müslüman ülke konusu ve Kudüs hassasiyetimiz var. Kurtarılacak kaynaklarla millete kazandırılması var. Müfredatın aile kurallarımıza uygun olması var. Şimdi tüm bunlarda birlikte çalışacağız dedik.



Tabi ki bunların ardından ittifakta olmak hayırlı oldu. Biz milletin derdiyle dertlendik. Biz günaha ortak olmak için değil düzeltmek için bir araya geldik. Mecliste mutabakatımızda olan kuralları takip edeceğiz.

Erbakan daha sonra, ezan sesinin yüksek bulunduğu için sadece cami içinde duyulması talebi ve küçük çocukların Kuran-ı Kerim'i öğrenmesinin engellenmesi önerisinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Bu gibi önerileri laik ve Atatürkçü kesimin bile kabul etmeyeceğine inandığını belirtti. LGBT düşüncesi ile evlenmenin önünü açılması söylemlerinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirerek, "Bu zihniyetin iktidara gelirse yapılabilecek aşırılıkları düşünmek bile istemiyorum." şeklinde konuştu.