Fatih Erbakan: Merhum Erbakan Hocamızın makamında oturuyorsun dediler Cumhur İttifakı'na dahil olan Fatih Erbakan, Yeniden Refah Binası'nın Milli Görüş'ün kalesi olduğunu belirtip, kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bununla ilgili konuştuğunu anlattı.

ensonhaber.com

Türkiye seçim arifesinde...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilk olarak Yeniden Refah Partisi'nin tek başına gireceğini duyuran ve Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Fatih Erbakan, bu kararından geçtiğimiz hafta vazgeçti.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceğini duyuran Erbakan, böylelikle AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na dahil oldu.

Erbakan'ın bu kararı sonrası ise Ankara'da bugün hareketlilik vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurmaylarıyla birlikte bugün saat 16'da Yeniden Refah'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Cumhur İttifakı'nın çalışmaları ele alındı.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı.

Görüşmenin yapıldığı Yeniden Refah binasının tarihi önemine değinen Erbakan, şu ifadeleri kullandı;

"Milli Görüş'le özdeşleşmiş bir bina"

Burası Refah Partimizin 80'li yılların sonundan beri genel merkez binası. Arkasından Milli Görüş partilerine ev sahipliği yaptı. Milli Görüş hareketi ile, Erbakan Hocamızla özdeşlemiş bir bina.

"Hocamızın koltuğunda oturuyorsun dediler"

Her gelen misafirimizin duygulanması, anılarının canlanması normal. Cumhurbaşkanımız ile de bu yönde bir konuşma oldu. Merhum Erbakan Hoca'mızın makamında oturuyorsunuz dediler. Bina da zaten Milli Görüş'ün kalesi. Böyle bir konuşma oldu. Cumhurbaşkanımız dışında diğer misafirlerimiz de aynı nostaljiyi, duygusal anları yaşıyor.

23 yıl sonra o binaya ilk ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez binası Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir anlam taşıyor.

Aktif siyasete girişinde bu binada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Refah Partisi İstanbul İl Başkanı, sonrasında ise İBB Başkanı olarak görev yaptı.

Daha sonra AK Parti'yi kuran Erdoğan 2000 yılından bugüne ilk kez, bu binaya ziyarette bulundu.