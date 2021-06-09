Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını PKK'nın işine yarar

Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili, ''HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Suçun şahsiliği esastır. Kapatılırsa en çok PKK'ya yarar.'' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.

Soruları yanıtlayan Erbakan, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HDP'NİN KAPATILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Fatih Erbakan, Kübra Par'ın ''Parti kapatmalarına nasıl bakıyorsunuz, HDP'nin kapatılması gerekir mi?'' sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

''Çok açık ve net HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Biz parti kapatmalardan en çok mağdur olan partiyiz. 5 partimiz kapatılmış. Parti kapatılmasını desteklememiz mümkün değil.''

''PARTİLERİ MİLLET KAPATIP, MİLLET AÇMALI''

''HDP'nin üst yönetici kadrosunun zihniyeti tabii ki bizimle örtüşmüyor. Partileri millet kapatıp, millet açmalı. Birkaç yüz kişinin suçundan dolayı oy veren 6 milyon insanı, teşkilat mensubunu, sempatizanları, üyelerin hepsini zan altında bırakıp, cezalandırıyorsunuz.''

''HDP'NİN KAPATILMASI EN ÇOK PKK'NIN İŞİNE YARAYACAK''

''Suçu kim işlediyse yasalar çerçevesinde onlarla ilgili işlem yapılmalı. HDP'nin kapatılması bize göre en çok PKK'nın işine yarayacak. 'Gelin dağda silahla mücadele' edelim diyecek.