Fatih Erbakan: Biz kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Erbakan açıklamasında, yerel seçimlere ve emeklilere seyyanen zam yapılmasına dair detaylara değindi.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Fatih Erbakan, Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi konuştu.

Partisinin toplantısı öncesi genel merkezde konuşan Erbakan, önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilere seyyanen zam yapılmasını talep eden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere de değinen Erbakan, Milli Görüş belediyeciliğini vatandaşlarla buluşturmanın hedefleri olduğunu söyledi.

"Partimizin 14 Mayıs başarısı tesadüf değildir"

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz, önümüzdeki aylarda kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetimler Seçimine Yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vurmamız ve inşallah aziz milletimizin yıllardan beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşturmak ve kavuşturmaktır.



Milletimizin beklentisine karşılık vermek üzere Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki yerel seçimlerde yerel yönetimlerde inşallah zafer kazanma hedefini ortaya koyuyoruz. Milletimizi efsane hizmetlerle yeniden buluşturmak ve aynı zamanda da Yeniden Refah Partimizin 14 Mayıstaki başarısının bir tesadüf olmadığını, Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koymak ve inşallah 2028 seçimlerinin favori partisi olduğumuzu yerel seçimlerde aldığımız sonuçla ortaya koymak üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız.



Bu hedeflerimize ulaşmak üzere kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan dava erleri olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. İnşallah 14 mayıstaki başarımızı yerel seçimlerde daha da ileri taşıyacağız. Arkasından hedefimiz de 2028 seçimlerinde Türkiye'yi Milli Görüş iktidarına kavuşturmak olacak"

"Kimseyle makam pazarlığı yapmadık"

Biz Yeniden Refah Partisi olarak kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık. Biz Yeniden Refah Partisi olarak maddi ve manevi anlamda milletimizin sıkıntıları ortadan kaldırılsın diye bir mutabakat metnini ortaya koyduk.



Bu mutabakat metninin uygulanması halinde biz 'desteğimizi esirgemeyiz' şeklinde ifade ettik. Bugün de bu noktada hiçbir pazarlık yapmadan girdiğimiz Cumhur İttifakı'nın içerisinde olsak da olmasak da biz doğruya doğru yanlışa yanlış demekten asla imtina etmeyiz. Sadece bu aziz millete hizmet borcumuz vardır. Biz Cumhur İttifakı'na katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki bütün hususların mecliste takipçisi olacağımıza söz verdik.



Bugün Yeniden Refah Partisi olarak hem mecliste hem meclis dışında bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu maddelere uyulmaz, milletimizin hayrına olan bu adımlar atılmazsa da gerekli uyarı ve eleştirilerimizi milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu noktada hiç kimseden hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz.

"Emeklilere seyyanen maaş zammının yapılması lazım"

"Artık nefes almakta zorlanan milyonlarca dar gelirlimize nefes alacak adımların atılması son derece önemli ve acildir. Ülkede bir fedakarlık yapılacaksa bu fedakarlığın adaletli bir şekilde dağıtılması sadece dar gelirliden, milletten fedakarlık beklenmemesi son derece önemlidir ve hükümetin görevidir. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır.



Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimiz ile ilgili gerekenlerin yılbaşında yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yılbaşına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Biz en başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik. Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak adımlar yılbaşına kalmış durumdadır.



Bugün bu kürsüden Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesi ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğini altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz.



Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım.



İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir. Milyonlarca emeklimizin beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir"

"Bütçe açığının faturası vatandaşa kesilmemeli"