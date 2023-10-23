Fatih Erbakan: İncirlik Üssü'nü kapatmalıyız Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail zulmüne destek veren ABD'nin İncirlik Üssü'nün kapatılması ve Batı ülkelerinin ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini söyledi.

DHA

İsrail'in Müslümanlara zulmü devam ederken, bu zulme destek veren Batı ülkelerine siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' programı kapsamında Kayseri'ye geldi.

Erbakan ilk olarak, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki standını ziyaret etti.

Burada konuşan Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına büyük tepki gösterdi.

"Siyonist canavar, bir soykırım gerçekleştiriyor"

İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliamı kınayan Erbakan, şöyle konuştu:

Hepimizin bildiği gibi Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Siyonist canavar, bir soykırım gerçekleştiriyor. Allah, gani gani rahmet eylesin. Merhum Erbakan Hocamız siyonizmi, İslam alemine ve milletimize tanıtan kimseydi. Daha 40-50 sene öncesinden bunların hedeflerini, planlarını ve nasıl bir canavar olduklarını, millet olarak ve İslam alemi olarak, hep birlikte bu siyonist canavara karşı mücadele etmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir.

"Hedefleri sadece Filistin değil; bütün İslam alemi ve Türkiye'dir"

İsrail'in hedefinin yalnızca Filistin olmadığını belirten Erbakan, şunları ekledi:

Bugün Filistinli kardeşlerimize uygulanan bu zulüm, adım adım bütün Orta Doğu'da ve İslam ülkelerinde siyonizm tarafından uygulanmak istenmektedir. Bu sebeple mutlaka İslam alemi olarak, Müslüman ülkelerin yöneticileri olarak Türkiye başta olmak üzere mutlaka yaptırımlar ortaya koymamız ve caydırıcı önlemler almamız gerekiyor.

"Avrupa ülkelerinin malları boykot edilmeli"

Fiili adımlar atmamız lazım. Kınamak, lanetlemek ve ateşkes çağrısı yapmak; maalesef 75 yıldır hiçbir işe yaramadı. Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli demeden cami, kilise, hastane, okul demeden bomba yağdırıyorlar ve dünyanın gözü önünde bir katliam yapıyorlar. Müslüman ülkelerin doğal gaz ve petrol satışına sınırlama getirmesi lazım. Mutlaka Türkiye'nin öncülüğünde Amerikan ve İsrail malları ile bu zulme bizzat destek veren Avrupa ülkelerinin mallarının boykot edilmesi lazım.

"İncirlik Üssü'nü kapatmamız lazım"

İsrail kadar Batı'ya da sert sözlerle yüklenen Erbakan, "Bu zulme açık destek veren, bu zulmü, bu katliamı alkışlayan Amerika'nın Adana'daki İncirlik Üssü'nü kapatmamız lazım. Malatya'da, İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere kurulan Kürecik Radar Üssü'nün derhal kapatılması lazım. Müslüman ülkelerin sadece konuşmakla, sadece kınamakla bir yere varılamayacağını görmesi lazım." diye konuştu.

"Seçime kendi adaylarımız ile gireceğiz"

Erbakan, daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, yerel seçimlerde 'beka sorunu' olmadığı için kendi listeleri ile seçime gireceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Yerel seçimlerde bir beka meselesi söz konusu değil. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ülkemizin, milletimizin ve devletimizin geleceğini düşünerek son derece hassas bir seçim olması hasebiyle, devleti bütün bu yetkilileri ile yeni sistemdeki bu olağanüstü yetkilerle olması gerektiğini düşündüğümüz için ittifak yaptık. Ama belediye seçimlerinde bu kadar kritik bir durum söz konusu değil. Bu yüzden kendi adayımızla seçimlere girmeyi istiyoruz. Bu yönde de tüm Türkiye'de çalışmalarımızı yapıyoruz.

Bahçeli'ye teşekkür

Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal medyadan yaptığı Gazze açıklaması sonrası Mehmetçik'in 'barış gücü' olarak Filistin'e gönderilmesi konusunun Meclis'e gelmesi halinde destekleyeceklerini söyledi. Erbakan ayrıca çağrı için Bahçeli'ye teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)