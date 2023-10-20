AA

İsrail'in Gazze'ye orantısız saldırıları devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta Samsun Konteyner Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Erbakan, konuşmasında, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Mazlumun, ezilenlerin, hakkın ve haklının yanında yer alıyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda birçok kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Erbakan şöyle konuştu:

Tabii ki biz millet olarak bir taraf zalim, bir taraf mazlumken taraflar aralarında anlaşsınlar, barış yapsınlar, diyemeyiz. Biz tarafsız kalamayız. Biz her iki tarafa da eşit mesafedeyiz diyemeyiz. 'Biz taraf olamayız.' diyemeyiz. Bizim ecdadımız asırlar boyunca dünyadaki bütün olaylarda mazlumun yanında taraf oldu, Hakk'ın yanında taraf oldu, ezilenin yanında taraf oldu. Endonezya'dan Afrika'ya kadar dünyanın neresinde bir zulüm varsa bunları durdurmak için bizim ecdadımız asker gönderdi, donanma gönderdi. Biz ecdadımız gibi mazlumun, ezilenlerin, hakkın ve haklının yanında yer alıyoruz.