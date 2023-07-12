Fatih Erbakan: İsveç'in NATO'ya üyeliği tekrar gözden geçirilmeli Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsveç’in NATO üyeliği sürecine ilişkin, "İsveç’in NATO’ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir" dedi.

DHA

Yeniden Refah Partisi lideri ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin onay verdiği İsveç’in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede TBMM'ye götürüleceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılmasının ülke gündeminde de yer bulduğunu kaydetti.

"İsveç'in, Türkiye'nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer adım atmaması kamuoyumuzun malumudur" ifadelerini kullanan Erbakan, İsveç'in gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek diğer yetkililer tarafından yapılan uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadığını bildirdi.

"İsveç’e NATO yolunun açılması memleketimizde tepkilere sebep olmuştur"

Erbakan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bir süreden beri ülke ve dünya gündeminde yer tutan “İsveç’in NATO’ya üyeliği” meselesi, varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasındaki görüşmelerin ardından, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne götürüleceği yönünde açıklama yapılmıştır. İsveç’in NATO’ya üyelik yolunun açılması, ülkemiz gündeminde de geniş yer bulmuştur. Yetkililerimiz, başından beri İsveç’in teröristleri himaye ettiğini, uluslararası hukuka aykırı olarak teslime yanaşmadığını, İslam’ı ve ülkemizi hedef alan çirkin gösterilere göz yummakla kalmadığını adeta destek verdiğini vurgulamıştır. İsveç’in, Türkiye’nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer atım atmaması kamuoyumuzun malûmudur. Kutsallarımıza saldırılara müdahale etmeyen, hatta adeta teşvik eden İsveç’e NATO yolunun açılması memleketimizde son derece haklı tepkilere sebep olmuştur.

"Ne gibi kazanımlar elde ettiğimiz sorusu gündemdedir"

Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Yeniden Refah Partisi olarak geçtiğimiz yılın haziran ayında Madrid’deki 4’lü Zirve’nin ardından imzalanan Türkiye, İsveç, Finlandiya Mutabakatı’na dair değerlendirmelerimizi ifade ederken, ‘NATO’ya girişlerinin yolu açılan İsveç ve Finlandiya kâğıt üzerindeki taahhütlerinin gereklerini yerine getirmedikleri takdirde ne olacaktır?’ sorusunu gündeme getirmiştik. Bugün gelinen noktada, İsveç taahhütlerinin gereğini yerine getirmek bir yana, İslâm’a, kutsallarımıza saldırıların, terör örgütleri gösterilerinin hamiliğinde daha da ileriye gitmiştir. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse diğer yetkililer tarafından yapılan ikazları da hiçbir şekilde dikkate almamıştır. Son Zirvede sağlanan mutabakatla, İsveç’in NATO’ya üyelik yolunun açılması karşılığında, ne gibi kazanımlar elde ettiğimiz sorusu gündemdedir. İsveç’in Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde destek vereceğine, vatandaşlarımızın karşı karşıya bırakıldıkları vize zorluklarının esnetileceğine dair vaatler de anlam ifade etmemektedir.

"Karar yeniden gözden geçirilmeli"

‘Türkiye NATO ile ilişkilerinde hep zararlı çıkmıştır’ diyen Erbakan şöyle konuştu: