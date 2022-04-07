Fatih Erbakan: Mansur Yavaş aday olmaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı’nda şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığı problemi baş gösterdiğini belirterek, Mansur Yavaş’ın adaylığını olası görmediğini söyledi.

2023 seçimleri için henüz adayını belirlemeyen Millet İttifakı’nda şu sıralar ön plana çıkan isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş…

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna pek sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Belirsizlik sürerken, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Mansur Yavaş aday olmayacak”

Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, Mansur Yavaş’ın adaylığını olası görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu, bunun da Millet İttifakı’nda krize neden olacağını söyledi.

Erbakan, “Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adaylığı krizi yaşanacak gibi görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığa son derece ısındı. Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Ankara’ya hizmet etmeye devam etsinler gibi bir yaklaşımı var. Son noktada kendisi aday olmak isteyecek gibi. Bizim de zaten söylediğimiz 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı yapılması meydana çıkabilir.

‘CHP’li bir ismi yeniden Türkiye’nin başına getirmeyin’

Bu nedenle de masadaki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği 5 partiye daha önce çağrıda bulunduk. ‘O masada yer almayın gelin biz bir ittifak yapalım, Milli Selamet İttifakı Milli Kurtuluş İttifakı olsun. CHP’li bir ismi yeniden Türkiye’nin başına Cumhurbaşkanı olarak getirmenin bir parçası olmayın’ diye çağrıda bulunduk. Bizim çağrımızın yanında kendi içlerinde de birtakım sorunlar yaşanabileceği gözüküyor. Bir defa benzemezlerin bir araya gelmesinden bir sinerji oluşması zor gözüküyor. Şimdiden adaylık noktasında problemlerin yaşanacağı gözüküyor.”

"Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı benim"

Erbakan, seçmenin kendilerini hiçbir ittifaka yakıştıramadığını belirterek, seçime tek başına girmeleri halinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Seçime girme yeterliliği olan her siyasi partinin genel başkanı potansiyel Cumhurbaşkanı adayıdır. O parti de seçime tek başına girip kendisi bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa partinin Genel Başkanı aday olması son derece doğaldır. Anadolu’yu karış karış geziyoruz ve gördüğümüz şu halkımız bizi herhangi bir ittifaka yakıştıramıyor.

Dolayısıyla seçime tek başımıza girmemiz hepsinden daha evla olacak gibi görünüyor. Bizim gönlümüzden geçen de tek başımıza seçime girmek. Her iki ittifakta da problemler var. Tasvip etmediğimiz eleştirdiğimiz noktalar var. Bizim kendimizin tek başına girme ihtimalimiz son derece yüksek. Böyle bir durumda da Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamız yüksek bir ihtimal. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkanı olması son derece doğal.”