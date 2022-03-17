Fatih Erbakan: Seçim barajını MHP istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim barajının düşürülmesini içeren kanun teklifinin MHP’nin talebiyle gerçeklemiş bir adım olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gençlik Politikaları Kurulu’nun hazırladığı ‘Gençlik Politikaları Vizyonumuz ve Eylem Tasarısı’nı açıkladı.

Erbakan, burada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifine ilişkin de konuştu.

‘7’YE DÜŞMEZSE MHP BARAJI GEÇEMEZ’

Teklifin MHP’nin talebiyle gerçeklemiş bir adım olduğunu dile getiren Erbakan, seçim barajının yüzde 7’ye inmemesi durumunda MHP’nin barajı aşmasının mümkün olmayacağını aktardı.

Erbakan, şöyle konuştu:

“AK Parti’nin çok istediği dar bölge sisteminin gelmemesinde de iktidar ortağının itirazının rol oynadığını düşünüyoruz. Çünkü dar bölge veya daraltılmış bölge sistemine geçilmesi halinde MHP’nin aleyhine olacak. AK Parti’nin daha fazla milletvekili çıkarması MHP’nin ise aleyhine bir durum gelişmesi söz konusu olacak. Meclis’te grubu olan partilerin seçime girme hakkını kazanamamasına yönelik olan düzenlemede bizim kanaatimize göre kapatılması muhtemel olan HDP’nin yerine kurulacak olan partinin seçime girme hakkını elde edememesine yönelik.

‘YENİ KURULACAK PARTİNİN SEÇİM GİRMESİ ENGELLENECEK’

Yani seçime yakın bir zamanda HDP’nin kapatılması, birkaç ay içerisinde yeni kurulacak olan partinin teşkilatlanmasını tamamlayamaması, Meclis’teki HDP milletvekillerinin bu partiye geçmesi gibi bir durum halinde bu partinin seçime girmesinin engellenebilmesi söz konusu olacak. Yani ‘evet grup kurmuş olabilirsiniz ama bu kurduğunuz yeni parti seçime giremez çünkü 41 ilde teşkilatlanmasının tamamlanması lazımdı’ denilecek. Bu adımın da bu amaca yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz.”





“DİĞER SİYASİ PARTİ LİDERLERİ DEVLETLE YARIŞMAK DURUMUNDA KALACAK”

Fatih Erbakan, getirilen yeni sistemde ittifak içinde oyu az olan partilerin milletvekili çıkartmasını da son derece zorlaştırdığını kaydederek, şunları söyledi:

“Yeni seçim kanununda çok önemli diğer bir konuda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçim çalışmalarına katılabilmesinin önünün açılması. Diğer siyasi parti liderleri ‘devletle rekabet etmek ve devletle yarışmak durumunda kalacak.’ Her geçen gün artan enflasyon ve ağırlaşan yaşam şartları... Önümüzdeki sene yapılacak seçimde ekonomik krizin çok daha derinden hissedildiği bir noktada bu şartlar karşısında iktidar kendi lehine birtakım düzenlemeler yapsa da, mevcut iktidarı bu düzenlemelerinden kurtarabilmesi son derece zor gözükmektedir.”

'İŞSİZLİK PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ'

Fatih Erbakan, ‘Gençlik Politikaları Vizyonumuz ve Eylem Tasarısı’na ilişkin, üretime ve istihdama yönelik 634 projenin yer aldığı kitabı hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İktidar olduğumuzda bu projeleri hayata geçirerek gençlerimizin, özellikle diplomalı gençlerimizin çok yoğun olarak yaşadığı işsizlik problemine çözüm üretilmiş olacağız. Bu ülkenin gençleri doğup büyüdüğü topraklarda alnının teriyle kimseye muhtaç olmadan konforlu bir hayatı sürmelerine yetecek geliri elde edecekleri iş imkanına kavuşmuş olacaklar. Yeniden Refah Partisi olarak siyasetin ve devletin gençlerin ruhuyla, sorunlarıyla ve onların temsiliyle ilgilendiği ölçüde gençlerden de ilgi görebileceğini çok iyi biliyoruz.

"İNTERNETTEN VERGİ ALMAYACAĞIZ"

Altını çizerek ifade ediyorum, Yeniden Refah iktidarında her kesimden, her yaştan gencimiz bizim önceliğimiz olacaktır. Onları apolitik diye, hayattan kopuk diye itham etmek ve dışlamak yerine onları kucaklamak, onları dinlemek, empati yapmak ve onların derdiyle dertlenmek bizim en önemli önceliklerimiz olacaktır. Gençlerimizin internet erişimlerden herhangi bir vergi almayacağımızı ifade etmek istiyorum. Eğitim hayatında devam eden gençlerimizin kullandığı internetten vergi alınmayacak.

“ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

İlk defa ticarete atılan 30 yaş altındaki gençlerimizin kurmuş oldukları şirketlerden, iş yerlerinden 2 sene süreyle vergi almayacağımızı da ifade ediyorum. İnşallah ahlaki ve manevi kalitesi yüksek aynı zamanda bilimsel kalitesi yüksek gençliğimizin yetiştirilmesi; ehliyetin, liyakatin ve adaletin işe alım ve görevlendirmelerde geçerli olması, bu gençliğe istihdam imkanlarının oluşturulması ve bu istihdamdan bu gençlerimizin tatminkar bir gelir elde etmesinin sağlanması, beyin göçünün tersine çevrilmesi ve yetişmiş kaliteli eğitim almış yeni nesillerle ‘Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya’ hedefine ulaşılması için Yeniden Refah Partisi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”