Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerli otomobil TOGG için Ensonhaber mikrofonuna konuştu. Erbakan, açılış törenine desteklerini belirtmek için katıldığını vurguladı.

Türkiye'nin vizyon projelerinin arasında yer alan yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı.

Seri üretimin başlatılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan dev fabrika, bugün açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan açılışa binlerce ziyaretçi katılacak.

Bir diğer yandan, fabrikanın açılışına katılan Ensonhaber, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a mikrofon uzattı.

Fatih Erbakan, yerli otomobilin seri üretime geçmesi ile ilgili, partisi adına her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Erbakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Milli görüş hareketi olarak Yeniden Refah Partisi olarak yerli ve milli sanayi konusundaki hassasiyetimiz malum. Bu noktada merhum Erbakan Hocamız 1956'da Türkiye'de gümüş motor fabrikasını kurdu. Türkiye'nin ilk yerli milli motor fabrikası ilk 1956 yılında, arkasından da 76 ve 77 yıllarında ağır sanayi hamlesi Aselsan, Tümosan, Taksan ve 200'ün üzerinde sanayi tesisin temelinin atılması, bunlardan 70'inin hizmet vermesi... Türkiye'nin kendi kendine yeten dış ticaret açığını kapatmış bir ülke olması için milli görüş hareketi rahmetli Erbakan Hocamız mücadele etti.

Fatih Erbakan: TOGG'a desteğimizi belirtmek için geldik VİDEO



"Hayırlı işlere her zaman destek olacağımızı ifade etmiştik"

Biz de Yeniden Refah Partisi olarak böyle bir hayırlı adımın atılmasına iştirak etmek istedik. Zaten partimizi kurarken de hayırlı işlere her zaman destek olacağımızı ifade etmiştik.

"Yüzde yüz milli olmasa dahi böyle bir adımın atılmasını faydalı görüyoruz"

TOGG, yüzde yüz yerli milli olmasa dahi, bu yerlilik oranının artacağını düşünüyoruz. Yüzde yüz milli olmasa dahi böyle bir adımın atılmasını faydalı görüyoruz. Bu nedenle de buraya bu desteğimizi belirtmek için katıldık. İnşallah devletimize hayırlı olsun."

Fatih Erbakan, "TOGG'u ilk alacak kişilerden biri misiniz" sorusuna, " Hiç düşünmedim ama olabilir tabi, fiyatı çıktığı zaman değerlendirilir." şeklinde yanıt verdi.