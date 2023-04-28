Fatih Erbakan: Türkiye'nin yedili masaya teslim edilmemesi için mücadelemizi sürdürüyoruz

AA & Ensonhaber

Seçime sayılı günler kala hareketlilik artıyor.

Bugün, HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yorumda bulundu.

Cumhur İttifakı’na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye karar veren Fatih Erbakan, bugün İsmailağa Camii'nde cuma namazı çıkışı konuya değindi.

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

Tabii bu karşı blokta daha önce söylediğimiz gibi sosyalist, komünist, ateist, sol ne kadar fraksiyon, grup varsa hepsi bir araya gelmiş durumdalar. Maalesef söylemleri, hedefleri, açıklamaları milletimizin menfaatine bir konu içermiyor ve milletimiz inşallah bunu en güzel şekilde değerlendiriyor. Özellikle inançlı insanlar, Anadolu insanı, kazanımlarının kaybedilmesine, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesine bu seçimlerde müsaade etmeyecektir diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak milletimizle omuz omuza, kol kola çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.