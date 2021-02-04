Fatih Erbakan: Üçüncü ittifakla ilgili konuşmak için erken

Fatih Erbakan: Üçüncü ittifakla ilgili konuşmak için erken

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, son dönemde gündeme gelen "üçüncü ittifak" hakkında açıklama yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Uysal'ın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete, partisinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da eşlik etti.

'ÜÇÜNCÜ İTTİFAK' SORUSU

Uysal ve Erbakan, yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

"Üçüncü ittifak" ile ilgili bir soru üzerine Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"İTTİFAKLA İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

"Türkiye'nin ve milletin sorunlarının çözülmesi, hukuk ve adalet alanında, sosyal alanda, ekonomi ve dış politikadaki tehditler konusunda geniş bir müzakere imkanı bulduk. Aslında milletimizin dertleri ortak. Ortak sorunlara ortak çözüm üretilmesi ve dertlere de derman olunması gerektiği konusunda mutabıkız ama şu anda ittifakla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyoruz."