Euro
8.5579
-0.78%
Dolar
7.1265
-0.53%
Altın
415.59
-1.54%
Borsa
1.541
0.51%
Bitcoin
267.134
3.66%
EXEN Coin
16.15
-5.72%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Fatih Erbakan: Üçüncü ittifakla ilgili konuşmak için erken

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, son dönemde gündeme gelen "üçüncü ittifak" hakkında açıklama yaptı.
    • AA
    • 04.02.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Erbakan: Üçüncü ittifakla ilgili konuşmak için erken

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

    Uysal'ın Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete, partisinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da eşlik etti.

    'ÜÇÜNCÜ İTTİFAK' SORUSU

    Uysal ve Erbakan, yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

    "Üçüncü ittifak" ile ilgili bir soru üzerine Fatih Erbakan, şunları söyledi:

    "İTTİFAKLA İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

    "Türkiye'nin ve milletin sorunlarının çözülmesi, hukuk ve adalet alanında, sosyal alanda, ekonomi ve dış politikadaki tehditler konusunda geniş bir müzakere imkanı bulduk. Aslında milletimizin dertleri ortak. Ortak sorunlara ortak çözüm üretilmesi ve dertlere de derman olunması gerektiği konusunda mutabıkız ama şu anda ittifakla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyoruz."

    Fatih Erbakan: Üçüncü ittifakla ilgili konuşmak için erken #1

    Fatih Erbakan: Üçüncü ittifakla ilgili konuşmak için erken #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir