Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikası

Erbakan ülkede 1,5 milyon üniversiteli işsizin olduğunu belirterek, “Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönmüş" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı.

Vatandaşlara seslenen Erbakan, “Bizler Yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da seçimlerden önce de vatandaşın, çiftçinin, esnafın yanındayız. Kendileri ile muhatap oluyoruz.” dedi.

Erbakan, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“İşsizlik almış başını gidiyor. 10 milyona yakın işsizimiz var. Dünyadaki 106 ülkenin nüfusundan fazla demektir. Üniversiteler, diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönmüş. Bu memleketin insanları doğup, büyüdüğü topraklarda alnının teri ile rızkını elde etmek istiyor ama kendisine fırsat verilmiyor.”

“İNSANLARIN HELAL YOLDAN GEÇİMİNİ SAĞLAMASI LAZIM”

Erbakan, esnafın, sanayicinin, özel sektörün istihdam yaratması, üretmesi için destek verilmesi gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Neden böyle oluyor? Çünkü iktidar 20 senedir üretime, ihracata ve ithalata yönelik bir adım atmamış da işte bu yüzden. Havaalanı, park, bahçe, peyzaj bunlar gayet güzel, elinize sağlık ama bunların keyfini sürebilmek için insanların helal yoldan geçimini sağlaması lazım. Özel sektör istihdam sağlasın. Bırakın özel sektörün istihdam sağlamayı elindeki mevcut istihdamın sigortasını, maaşını ödeyecek hali kalmamış. Esnafın, sanayicinin, özel sektörün istihdam sağlaması için, çiftçinin daha çok üretmesi için vergileri indirmeleri, yakıta yapılan zamları düzenlemeleri ve destek vermeleri gerekiyor. Bu tamamen hükümetin sorumluluğunda. Lüks harcamalardan, özel uçaklardan, onlarca makam aracından kısmaları gerekiyor.”